Kargo şirketinde dev istihdam başvuruları başladı Yurtiçi Kargo'nun, ilk olarak 2015 yılında tedarikçiler arasında test etmeye başladığı projede, resmi başvuru süreci başladı.

Yurtiçi Kargo 'nun, ilk olarak 2015 yılında tedarikçiler arasında test etmeye başladığı projede, resmi başvuru süreci başladı. Aracı olanlara kendi işlerini kurma şansı verecek olan YK Plus projesi, mahalle esnafına da ek gelir kazanma fırsatı sunacak. Projeye dahil olmak isteyen herkes, www.ykplus.info internet sitesinden kolaylıkla başvuru yapabilecek.

YK Plus projesi dahilinde hayata geçirilecek olan bir diğer proje olan Teslim Noktası uygulaması ise mahalle esnafına ek gelir sağlayacak. Taşıyıcı uygulamasında olduğu gibi 81 ilde uygulanacak olan Teslim Noktası uygulamasında müşteriler, isteğe göre kargolarını seçtikleri esnaftan teslim alabilecek. Böylece Yurtiçi Kargo, müşterileri yeni bir teslimat seçeneğine kavuşurken, mahalle esnafı da gelir elde edecek.

"ASGARİ ÜCRETİN ÜÇ KATINA KADAR GELİR ELDE EDEBİLECEKLER"

YK Plus projesi ile ilgili detayları aktaran Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, YK Plus ile araç sahibi olanlara kendi işlerinin patronu olma şansı verirken, mahalle esnafının da gelirlerini artırmalarına imkan vereceklerini kaydetti.

YK Plus Taşıyıcı uygulamasına dahil olan kişilerin çalışma sürelerine ve dağıtım yaptıkları kargo adetine göre asgari ücretin üç katına kadar gelir elde edebileceklerini belirten Fatih Önyol, binin üzerinde şube sayısına ulaşan Yurtiçi Kargo'nun, bu uygulama ile müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladığını dile getirdi.

Önyol, YK Plus Teslim Noktası uygulaması ile ilgili "Bu sisteme dahil olan mahalle esnafımız, teslimat noktası olarak görev yapacak. Böylece hem esnafımız gelir elde edecek hem de o gün evinde olamayacak durumdaki müşterilerimize konfor yaratacak" ifadelerine yer verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA