KARGAZ'dan doğal gaz zammı açıklaması

KARABÜK (İHA) - KARGAZ, Ocak ayında gelen zammın Aralık ayında yansıtıldığına dair iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, Karabük bölgesinde bazı muhtarlıkların sosyal medya hesaplarında doğal gaz faturalarının yanlış hesaplandığı, Ocak ayında uygulanması gereken zammın Aralık ayı tüketimlerine de yansıtıldığı iddiası ileri sürüldüğü, vatandaşların sosyal medyada yayınlanan bir dilekçe örneği ile KARGAZ'a başvurarak iade talep etmeleri istenildiği aktarıldığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bir kısmı ne yazık ki bu asılsız iddialara inanmış ve birçok dilekçe tarafımıza ulaşmıştır. Konu ile ilgili şirket üst düzey yöneticilerimizin muhtarlarla yaptığı görüşme sonrasında muhtarlar konuyu yanlış düşündüklerini ve Şirketimizin herhangi bir hatasının olmadığını anlayarak çok geçmeden sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımızı tekrar bilgilendirmiştir. Konunun net olarak aydınlatılması ve vatandaşlarımızın tereddütte kalmaması açısından bu açıklama zorunlu hale gelmiştir" denildi.

Şirketin tüm faaliyetlerini 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, EPDK tarafından belirlenen Yönetmelik ve Kurul kararlarına uygun olarak yürüttüğünün ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dağıtım bölgemizde doğal gaz kullanmakta olan müşterilerimizin tüketimlerinin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. Faturalama işlemlerinde toplam gün üzerinden ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatları ve tesisatta kullanılan basınca göre düzeltme katsayıları uygulanmaktadır. Faturalar her ayın ilk 10 günü okunmakta, tüketimin bir kısmı faturanın okunduğu aya sarktığından bu sarkan günler için fatura okunan ayın fiyat tarifesi baz alınmaktadır. Örnek olarak 2022 yılı Ocak ayında abonelerimize ulaşan faturanın hesaplanmasında, 2021 yılı Aralık ayı tüketimine denk gelen günler için Aralık ayı fiyat tarifesi uygulanırken 2022 Yılı Ocak ayı tüketimine denk gelen günler için ise Ocak ayı tarifesi uygulanmaktadır. Sonuç olarak tüm işlemlerin ilgili yönetmelik ve usul esaslara göre yapılmakta olduğu, Ocak ayında gelen zammın Aralık ayı tüketimine yansıtıldığı iddiasının asılsız olduğu görülmektedir." - KARABÜK

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