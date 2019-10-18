Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde yeni dönem

18.10.2019 17:26

Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi seçimli olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda genel kurul üyelerinin oylarıyla Gençlik Meclisi Başkanlığına seçilen Emir Eskitaşçıoğlu görevi Mine Çokel'den devraldı.



Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Seçimli olağan genel kurul toplantısı, Karesi Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başlayan toplantıda Divan Kurulu Seçimi yapıldı. Seçimlerin ardından Gençlik Meclisi Tanıtım filminin gösterildiği genel kurulda Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Çokel bir konuşma yaptı. Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol ve seçimlerin ardından görevi devralan Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yeni başkanı Emir Eskitaşçıoğlu'da bir konuşma gerçekleştirdi. Konseyin toplantısına Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da katılarak meclis üyelerine hitap etti. Gençlerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Başkan Orkan, "Bizler artık bu koltukları sizlere bırakıyoruz. Bizleri en güzel ve en iyi yerlerde temsil etmenizi temenni ediyorum" dedi.



Akkol, 'Şehir hepimizin ortak paydası'



Karesi Kent Konseyi olarak 4. genel kurul toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol, samimi ve dinamik bir paydaş gurubu ile beraber olduklarını vurguladı. Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ilçede yaşayan gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını sağladığını belirten Akkol, "Gençlerimizi şehrin yönetimine ortak etmeyi ve geleceğimize ışık tutmayı hedefliyoruz. Karesi Kent Konseyi olarak gençlerimizin perspektifinden şehre bakmayı sağlarken, onları yarınlara hazırlanma süreçlerine de hazırlanmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Şehir hepimizin ortak paydası. Hacı Bayram Veli'nin ifadesiyle 'Şehir insanın, insan da şehrin aynasıdır'. Onun için bizim medeniyetimizin merkezinde insan vardır. İnsan güzel olursa insan da güzel olur. Şehir ile insan adeta birbirini yansıtır diyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA