Kardemir'de 4. Hava Ayrıştırma Tesisi Devreye Alındı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) proseste kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak 4. Hava Ayrıştırma Tesisi'ni devreye aldı.

Fabrika içinde yer alan tesisin açılışı için düzenlenen törene, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, yönetim kurulu üyeleri Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç, Genel Müdür Ercüment Ünal ve fabrika çalışanları katıldı.

Ömer Faruk Öz, burada yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in 80 yıldır üretimini başarı ile devam ettiren bir kuruluş olduğunu söyledi.

KARDEMİR'de birçok çalışanının dedesinin, babasının bu fabrikadan emekli olduğunu belirten Öz, "Bu da yeterli değil. Sizlerin çocuğunun çocuğu da, torunu da buralarda çalışacak şekilde KARDEMİR'i dizayn ettiğimiz zaman dedelerinizin, babalarınızın buradan emekli olması bir anlam kazanıyor. Bunun için geçmiş müktesebatımızdan ders alacağız, geçmişte emeği olanlara saygı ve hürmetimizi göstereceğiz ama bu tesislerin çağın gereklerine göre, çağın teknolojisine göre sektörde rekabet edebilir bir konumda olmasını temin edeceğiz." diye konuştu.

KARDEMİR'in ilk kurulduğu yıllardaki gibi ülkenin müstesna bir demir çelik fabrikası, müstesna bir sanayi kuruluşu olma yolunda her gün bir adım daha ileriye gittiğini aktaran Öz, şöyle devam etti:

"Hisselerinin yüzde 100'ü halka açık bir şirketiz ve her geçen gün borsa değerimiz artıyor. 1 Kasım tarihinde göreve başladığımızda KARDEMİR'in borsa değeri yaklaşık 2,7 milyar TL idi şimdi 4,6 milyar TL oldu. Emeği geçen işçi kardeşlerimize, mühendislerimize, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum ama bu yeterli değil. Yakalamış olduğumuz başarının sürdürülebilir olması lazım.

Sizlerle birlikte bu başarıyı daim kılacağız. KARDEMİR'i teknolojinin bütün imkanları ile donatacağız ve katma değerli ürünlerle gelirlerimizi artıracağız. Artırmış olduğumuz gelirlerle personelimizin de ne hak ediyorsa hak ettiğini vereceğiz. Son teknolojiyi kullanarak hem üretim maliyetini düşüreceğiz hem de ülkemizin dışa açık olduğu demir çelik ithalatının büyük bir kısmını burada üreterek, ithalat ihracat dengesinde de ülkemiz lehine fayda sağlayacağız."

"3,5 milyon ton çelik üretimine doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz"

KARDEMİR'in ülke ekonomisine katkılarının artacağını vurgulayan Öz, "Türkiye her yıl 450 bin ton civarında dışarıdan demir çelik ürünleri alıyor. Bunun 2018'de asgari olarak 100 bin tonunu KARDEMİR karşılayacak." diye konuştu.

KARDEMİR'de çalışanların tamamının mutlu olması gayreti ile çalıştıklarını dile getiren Öz, şöyle devam etti:

"Önümüzü gördük. Sadece KARDEMİR'e değil, ülkemiz ekonomisine de katkı sunmuş olacağız. Bunları başarmanın yolu tüm çalışanlarımızın KARDEMİR'e isteyerek, severek gelip gitmesi ile olacak. Biz bunu arzu ediyoruz. Tek bir işçi, tek bir mühendis kardeşimizin dahi 'Eyvah yine sabah işe mi gideceğim?' dememesi lazım. Zevkle, şevkle bir aidiyet duygusu içerisinde fabrikasına çalışmaya gelmesini ve ailesine de aynı şekilde dönmesini istiyoruz. Bütün derdimiz budur, bunu sağlamaktır. Çalışanların mutlu olduğu, katma değerli yüksek ürünlerin üretildiği bir KARDEMİR istiyoruz. Hedeflediğimiz 3,5 milyon ton çelik üretimine doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız tesisin kazasız, belasız bereketli üretimlere vesile olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından tesisin açılışı yapıldı.