Kardemir 250 Milyonluk Yatırımını Devreye Aldı

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ. 250 milyon TL'ye proseste kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak olan 4. Hava Ayrıştırma Tesisi'ni düzenlenen törenle devreye aldı.

Açılış töreninde konuşan KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, fabrika olarak önlerini görmeye başladıklarını kaydederek, "Türkiye'nin dışa bağımlı olarak ithal ettiği 450 bin ton demir çelik ürünün 100 bin tonunu fabrika olarak bu yıl biz üreteceğiz" dedi.

"KARDEMİR'i teknolojinin bütün imkanları ile donatacağız"

KARDEMİR'in 80 yıldır üretimini başarı ile devam ettiren bir kuruluş olduğuna kaydeden Öz, "Kardemir'de birçok çalışanın dedesi babası bu fabrikadan emekli oldu. Bu yeterli değil. Sizlerin çocuğunun çocuğu da, torunu da buralarda çalışacak şekilde Kardemir'i dizayn ettiğimiz zaman dedelerinizin, babalarınızın buradan emekli olması bir anlam kazanıyor. Bunun için geçmiş müktesebatımızdan ders alacağız, geçmişte emeği olanlara saygı ve hürmetimizi göstereceğiz ama bu tesislerin çağın gereklerine göre, çağın teknolojisine göre sektörde rekabet edebilir bir konumda olmasını temin edeceğiz. Açılışı yapılan 4. Hava Ayrıştırma Tesisi de bunların bir parçasıdır. KARDEMİR ilk kurulduğu yıllardaki gibi ülkemizin müstesna bir demir çelik fabrikası, müstesna bir sanayi kuruluşu olma yolunda her gün bir adım daha ileriye gitmektedir. Hisselerinin yüzde 100'ü halka açık bir şirketiz ve her geçen gün borsa değerimiz artıyor. 1 Kasım tarihinde göreve başladığımızda KARDEMİR'in borsa değeri yaklaşık 2,7 milyar TL 'idi. Şimdi 4,6 milyar TL'ye çıktı. Emeği geçen işçi kardeşlerimize, mühendislerimize, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama bu yeterli değil. Yakalamış olduğumuz başarının sürdürülebilir olması lazım. Sizlerle birlikte biz bu başarıyı daim kılacağız. KARDEMİR'i teknolojinin bütün imkanları ile donatarak katma değerli ürünlerle gelirleri arttıracağız. Artırmış olduğumuz gelirlerle personelimizin de ne hak ediyorsa hak ettiğini vereceğiz. Son teknolojiyi kullanarak hem üretim maliyetini düşüreceğiz hem de ülkemizin dışa açık olduğu demir çelik ithalatının büyük bir kısmını burada üreterek, ithalat ihracat dengesinde de ülkemiz lehine fayda sağlayacağız." dedi.

"100 bin tonu biz üreteceğiz"

Türkiye'nin her yıl 450 bin ton civarında dışarıdan aldığı demir çelik ürünleri olduğunu da kaydeden Ömer Faruk Öz, "Sizler vasıtası ile bu yıl, yanı 2018'de asgari olarak 100 bin tonunu KARDEMİR karşılayacak ve üretecek. Önümüzü gördük. Sadece KARDEMİR'e değil, ülkemiz ekonomisine de katkı sunmuş olacağız. Bunları başarmanın yolu tüm çalışanlarımızın KARDEMİR'e isteyerek, severek gelip gitmesi ile olacak. Biz bunu arzu ediyoruz. Tek bir işçi, tek bir mühendis kardeşimizin dahi 'eyvah yine sabah işe mi gideceğim' dememesi lazım. Zevkle, şevkle bir aidiyet duygusu içerisinde fabrikasına çalışmaya gelmesini ve ailesine de aynı şekilde dönmesini istiyoruz. Bütün derdimiz budur, bunu sağlamaktır. Çalışanların mutlu olduğu, katma değerli yüksek ürünlerin üretildiği bir Kardemir istiyoruz. Hedeflediğimiz 3,5 milyon ton çelik üretimine doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün açılışını yaptığımız tesisin kazasız, belasız bereketli üretimlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yaklaşık 250 milyon TL harcamayla kurulan ve 42 bin Nm/h kapasiteye sahip olan 4. Hava Ayrıştırma Tesisi, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç, eski Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Yolbulan, Genel Müdür Ercüment Ünal tarafından kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. - KARABÜK