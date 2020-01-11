Karapınar'da "Coğrafi İşaretler Toplantısı" yapıldı

11.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:16

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde "Coğrafi İşaretli Ürünler" toplantısı gerçekleştirildi.



Coğrafi işaretlerin, üretimin canlandırılması ve ürünlerin katma değerinin artırılması konulu toplantıda STK temsilcileri görüşlerini dile getirdi.



Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Mustafa Sözen, Karapınar'ın geniş bir ürün yelpazesi olduğunu belirterek, "Bunların bizim değerlerimiz olduğunu bilinmesini istiyoruz. Toplantımızın faydalı olacağını biliyoruz." dedi.



Toplantıya katılan Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da, "Bir ürünün belli bir yöreye, kente veya bölgeye ait olduğunu ispat etmenin en kolay yolu "Coğrafi İşaret Tescili'nden geçiyor. Yöresel değerler ancak tescille korunur. İlçemizde de yöresel ürünler olarak el dokuması halı, hırtlak turşusu, koyun yoğurdu, koyun tereyağı, tuluk peyniri, salçalık domates ve benzerleri gibi coğrafyamızın verimli topraklarından günümüze miras olarak kalan yöresel ürünlerimizin gelecek nesillere ulaşması için kayıt altına alınması gerekmektedir. TOBB bünyesinde odalarımızın ve borsalarımızın katılımlarıyla birlikte coğrafi işaretlerin değerlerinin korunmasına yönelik verilen eğitimler sonucunda ilçemiz coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratacağına inanıyorum." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Sivil Toplum Kuruluş Başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve eğitimciler katıldı.

Kaynak: AA