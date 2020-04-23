Karantinadan sıkılan Ebrar'a doğum günü sürprizi
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Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Haber

Karantinadan sıkılan Ebrar'a doğum günü sürprizi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evde kalan ve 18 yaşına giren Ebrar Öztürk'e doğum günü sürprizi yaptı.

23.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:50
Karantinadan sıkılan Ebrar'a doğum günü sürprizi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evde kalan ve 18 yaşına giren Ebrar Öztürk'e doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Aktaş, anne Selda Öztürk'ün isteği üzerine gerçekleşen görüşmede, vatsap üzerinden görüntülü olarak Ebrar'ı arayarak yeni yaşını kutladı.

Yeni Karaman Mahallesi'nde oturan ve salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Ebrar Öztürk, yeni yaşının ilk gününde sürpriz telefon aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, anne Selda Öztürk'ün talebi üzerine Ebrar'ı arayarak, doğum gününü kutladı. Başkan Aktaş, ayrıca Ebrar'ın evine yaş pasta gönderdi. Ebrar Arslan, Başkan Aktaş'la vatsap üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü konuşmada, pastanın üzerindeki mumları ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte üfleyerek söndürdü.

Başkan Alinur Aktaş, gençliğin kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti. 18'li yaşlarda 25-30'lu, 50'li yaşlarda ise 20-25'li yaşların özlendiğini belirten Başkan Aktaş, "Bizler 18'den 65'e kadar genç yaş kabul ediyoruz ve sana 'Aramıza hoş geldin Ebrar' diyoruz" dedi.

Aktaş, konuşmasının sonunda Ebrar'a ailesi ve sevdikleriyle uzun bir hayat diledi. Ebrar Öztürk ise anlamlı jestinden ötürü Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Aktaş'ın sorusu üzerine üniversite tercihinde kararının henüz netleşmediğini dile getiren Ebrar, en doğru kararı vermek istediğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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