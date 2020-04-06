Karantinadaki köyden çıkan 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza SİVAS Koyulhisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan Boyalı köyünde tarla yollarını kullanarak, ilçe merkezine giden 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza kesildi.

SİVAS Koyulhisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan Boyalı köyünde tarla yollarını kullanarak, ilçe merkezine giden 2 kişiye, 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında bulunan ve jandarma ekiplerinin giriş ve çıkışını kapattığı Boyalı köyünde, tarla yollarını kullanan 2 kişinin köyden ayrılarak, ilçe merkezine gittiği tespit edildi. İlçe merkezinde yakalanan bu kişilere, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulmaması ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaları nedeniyle 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA