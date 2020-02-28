Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

28.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:46

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İdlib saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

SP'den yapılan yazılı açıklamada, "Karamollaoğlu, İdlib'de yaşanan saldırıdan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Genel Başkan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajını iletti" denildi. Açıklamada ayrıca, SP başkanlık divanının toplandığı bildirildi.

Kaynak: DHA