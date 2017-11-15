Karamanlı Belediyesi Taş Kırma Tesisi Üretime Başladı

BURDUR (AA) – Karamanlı'da ilçe dışına taşınan belediyeye ait taş kırma ve eleme tesisi faaliyete geçti.



Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tesisin vatandaşların tozdan rahatsız olmasıyla nedeniyle 6 Ekim'de faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek, ilçe dışındaki Bozdağ mevkisine taşınan tesisin, 128 dönüm alan üzerindeki yeni yerinde faaliyetine başladığını bildirdi.



Taş kırma ve eleme tesisinin ek yatırımlarla kapasitesinin artırıldığını vurgulayan Selimoğlu, "4 milyon lira yatırım yapılan tesisimiz, saatte 250-300 ton üretim kapasitesine ulaştı. Tesisimiz, 120'lik kırıcı ve 2 sekonder kırıcı sistemi ile 3 elek yardımıyla aynı anda 8 çeşit ürün üretimi yapabilecek hale geldi." ifadesini kullandı.