Karaman'da traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi

Karaman'da traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da, traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Karaman'da, traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi 1933. Sokak'taki elma bahçesinde çapa makinesiyle çalışma yapan Süleyman Ç'ye, Ahmet Tartan yardım etmek istedi.

Ağaç kenarlarında bulunan damlama sulama borularını yukarı kaldırmaya çalışan Tartan, bu sırada çalışır durumdaki çapa makinesine sıkıştı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Tartan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tartan'ın cesedi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Diego Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman'da traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 19:04:39. #1.16#

title