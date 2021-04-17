Karaman'da traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi

Karaman'da, traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Karaman'da, traktörün arkasındaki çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi 1933. Sokak'taki elma bahçesinde çapa makinesiyle çalışma yapan Süleyman Ç'ye, Ahmet Tartan yardım etmek istedi.

Ağaç kenarlarında bulunan damlama sulama borularını yukarı kaldırmaya çalışan Tartan, bu sırada çalışır durumdaki çapa makinesine sıkıştı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Tartan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tartan'ın cesedi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal