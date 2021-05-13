Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı kapsamında tören düzenlendi
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Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı kapsamında tören düzenlendi

Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı kapsamında tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı kapsamında anıta çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı kapsamında anıta çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de hazır bulunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kovid-19 nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olduğu törende, sosyal mesafeye dikkat edildi.

Etkinlikler kapsamında, 744 yıl önce Türk Dil Fermanı'nı yayımlayarak Türkçeyi resmi dil ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey'in Ermenek ilçesi Balkusan köyündeki türbesine de çelenk sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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