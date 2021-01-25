Karaismailoğlu: "Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz"
25.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:10
AK Parti İl Başkanlığında katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu.
AK Parti İl Başkanlığında katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş