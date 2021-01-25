Karaismailoğlu: "Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz"
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Karaismailoğlu: "Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz"

25.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:10

AK Parti İl Başkanlığında katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu.

AK Parti İl Başkanlığında katılımcılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu. (2)

Karaismailoğlu: 'Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz'
Karaismailoğlu: 'Ülkemizin gelecek yüzyılını planlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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