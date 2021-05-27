Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu
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Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz kıyısına yaklaşık 300 tonluk vinçli duba oturdu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz kıyısına yaklaşık 300 tonluk vinçli duba oturdu. Şiddetli poyraz rüzgarı nedeniyle kuma saplanan duba, kaldırılmayı bekliyor.

Karasu ve Kocaali sahillerinde bir yıldan bu yana atık madde toplayan ve özel bir firmaya ait olan Delta Efe isimli duba, şiddetli poyraz rüzgarı nedeniyle karaya oturdu. Yaklaşık 300 ton ağırlığında olan duba, Karadeniz'in dalgalarına dayanamayarak, kıyıya 300 metre açıktan sürüklenerek karaya oturdu. Karasu ilçesi Küçükboğaz mevkiinde işçi kampı olarak bilinen tesislerin önünde gece saatlerinde kuma saplanan dev dubanın, bulunduğu yerde bir gün bekletileceği öğrenildi. Dubanın, Cuma günü sabah saatlerinde bulunduğu yerden çekilerek Karadeniz açıklarına götürülmesi bekleniyor. - SAKARYA

Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu
Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu
Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu
Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karadeniz kıyısına 300 tonluk vinçli duba oturdu - Haberler
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