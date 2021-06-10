Karadeniz doğalgazı, gaz ithalatında rekabeti yakalayacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilişkin, "2022-2026 arasında bitecek uzun kontratlı doğalgaz sözleşmelerimiz var. Bunlar da şu an 280 dolar arasında bin metreküpü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilişkin, "2022-2026 arasında bitecek uzun kontratlı doğalgaz sözleşmelerimiz var. Bunlar da şu an 280 dolar arasında bin metreküpü. Böylece kendi iç üretimimizi sağladığımız zaman rekabet edebilme şansı yakalayacağız. Bunları 150 dolar seviyesine çekerek sadece ürettiğimizin bile iki katı doğalgaz faturalarımızı ithalatımızı azaltmış olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında müjdesini verdiği Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından toplam açıklanan rezerv miktarı 540 milyar metreküp oldu. Gazın 150 kilometrelik boru hattı ile Filyos Limanı'nı oradan da işlenerek hanelere ulaştırılması için çalışmalara başlandı.

Liman üzerinde TPAO için ayrılan bölgede rafineri kurma çalışmaları sürerken Kanuni ve Fatih Sondaj Gemileri kuyulardaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Filyos Vadi Projesi'nin önünde yer alan Filyos Limanı'nın projeyle bir bütün olduğunun altını çizen ZBEÜ Öğretim Üyesi Dr. İshak Turan, projeyi GAP'a benzetti. Güneydoğu Anadolu için GAP'ın öneminin ne ise Filyos Projesi'nin de Batı Karadeniz için aynı öneme sahip olduğunu söyleyen Turan, şöyle dedi:

"Filyos Limanı Türkiye'nin en büyük beş yatırımından bir tanesi. Ciddi bir yatırım. Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı. Ciddi büyük yük kapasitesine sahip. Filyos Vadi Projesi'nin sadece bir parçası. Arkasında orada çok geniş kapsamlı gördüğümüz yeni alanlar da var. Genişletilmiş bölgeler de var. Yüksek teknoloji ürüne ait fabrikalar da yer alacak. İstihdam sağlayacak. Baktığınız zaman Filyos Limanı Ankara'ya 250 km uzaklıkta, İstanbul'da 350 km uzaklıkta. Burada 35 milyon insan yaşıyor. 80 milyar dolar üzerinde de burada bir üretim var. Eğer projenin devamında Ankara'dan Karasu'ya da demiryolu hattı var. Eğer böyle bir şey olursa hem İstanbul'daki de üretimdeki yükünü hafifletebilir. Bu limanın önümüzdeki yıllarda tam kapasiteye ulaşmasını sağlayacaktır. Hem de bölge halkı için inanılmaz bir istihdam oluşturacaktır. Ben Filyos Vadisi Projesi'ni bu bağlamda GAP'a benzetiyorum. GAP Güneydoğu Anadolu için neyse Filyos Vadi Projesi de Batı Karadeniz için de aynı derecede önemlidir."

"Uzun kontratlı doğalgaz sözleşmeleri 2022-2026 arasında bitecek"

Türkiye'nin uzun kontratlı doğalgaz sözleşmelerinin 2022 ila 2026 tarihleri arasında sona ereceğini, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ithal edilen doğalgazda da rekabet şansı yakalayacağını söyleyen Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğalgaz gerçekten çok önemli. Dünyada temiz enerji kaynakları trendi var. Dünyada öne çıkıyor. Zonguldak kömürüyle öne çıkmış şehirlerden bir tanesi. Bugün bütün toplumlar artık temiz yaşanabilir çevre istiyor. Haliyle devletlerin vizyonlarını, politikalarını, enerji güvenliği politikalarının değişmesine neden oluyor. Bu gün baktığınız zaman dünyada sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman ki doğalgaz da bunlardan bir tanesi. Dünyada yüzde 9 oranında rüzgardan veya güneşten elektrik üretiyorlar. Türkiye'ye baktığımız zaman bu oran yüzde 12. Dünyanın yine önündeyiz. Burada benzer şekilde elektriğimizin bu gün yüzde 43'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiyor Türkiye. Yüzde 53'ünü ise kömür ve doğalgazdan. Buraya baktığınız zaman kömürün oranı yüzde 34, doğalgazın oranı ise yüzde 23. İşte doğalgazı karaya çıkarttığımız zaman halkın kullanımına açıldığı zaman kömürün oranı daha da azalacak. Böylece daha temiz bir çevre olacak. İkinci boyutu ekonomik boyutu. İki farklı boru hattıyla denizden kuyulardan enerji boru hatlarıyla birlikte Filyos Limanı'na çıkartılacak. Bu liman içerisinde toplam 20 milyar metreküplük bir doğalgaz yıllık olarak kullanılacak. Yıllık yaklaşık 48 yada 50 milyar metreküplük bir doğalgazı tükettiğimiz düşünülürse 3'te 1 oranında doğalgaz tüketimimizi yerli doğalgazdan tüketeceğiz. Bu da ekonomimize yaklaşık 5-6 milyar dolarlık bir kazanç sağlayacak. Ek olarak bizim 2022-2026 arasında bitecek uzun kontratlı doğalgaz sözleşmelerimiz var. Bunlar da şu an 280 dolar arasında bin metreküpü. Böylece kendi iç üretimimizi sağladığımız zaman rekabet edebilme şansı yakalayacağız. Bunları 150 dolar seviyesine çekerek sadece ürettiğimizin bile iki katı doğalgaz faturalarımızı ithalatımızı azaltmış olacağız. Üçüncü ve en önemli şey de burada bir üretim olacak. Sadece şu anda binlerce insan doğalgazın aramasında uğraşıyor, çalışıyor. Bunun karaya getirilmesi, işlenme, dağıtılma tesisleri kurulacak. Binlerce insan ekmek yiyecek. Önemli bir istihdam kaynağı olacak. Doğalgazdan ekstra yeni ham maddeler de üretiliyor. Yeni kalemlerde ekstra üretimler de olacak. Aynı zamanda da yetişmiş nitelikli insan gücü sayısını da bu tesislerle artırmış olacağız." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı