SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Karadeniz'deki ticaret odası ve borsalardan fırsatçılarla mücadele çağrısı - Ekonomi
Giresun, Artvin, Ordu, Ekonomi

Karadeniz'deki ticaret odası ve borsalardan fırsatçılarla mücadele çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan fırsatçılarla mücadele çağrısına Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'deki ticaret odaları ile borsalar da destek verdi.

14.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:42
Karadeniz'deki ticaret odası ve borsalardan fırsatçılarla mücadele çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan fırsatçılarla mücadele çağrısına Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'deki ticaret odaları ile borsalar da destek verdi.

Ordu, Fatsa, Ünye'deki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarından ortak yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçildiği belirtildi.

Türk halkının da tüm bu zorlukların üstesinden birlik olarak geleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs ne yazık ki ülkemizde de görüldü ve hükümetimiz hızla etkin önlemler aldı. Sağlık Bakanlığımız ve Bakanımız başta olmak üzere Ticaret Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve diğer tüm bakanlarımız süreci samimiyet ve beceriyle yönetmektedir. Yine ilimizde Valimiz ile Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz samimiyet ve gayretle mücadele etmektedir. Biz bu samimiyet, gayret ve iyi niyeti görüyor teşekkür ediyoruz."

Ordu'daki oda ve borsaların her göreve hazır olduğu belirtilen açıklamada, yetkililerin samimiyet ve beceriyle yönettikleri bu süreçten zarar görmeden çıkabilmenin, esnaftan tacire, sanayiciden kurum ve kuruluşlara kadar herkesin samimi gayretleriyle mümkün olacağına işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gün, krizi fırsata çevirme günü değildir. Gün, bir kere daha kader birliği ederek bir araya gelme günüdür. Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınını fırsat görüp de ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda ve borsamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksız fiyat artışına tenezzül eden firmalara, mevzuatlarda hükmedildiği haliyle hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bu kritik süreçte fırsatçılık yapan firmaların oda ve borsalara ihbar edilmesi önem arz ediyor. Basiretli, dürüst firmalarımızı çürüklerden ayıracak olan bu sınavda ayrı gayrı yoktur. Mesele insandır ve insana, yaşama dair bu hususta vicdani olmayan bu türden fiillere tahammül edilemez. Herkes bilmeli ki vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."

Giresun

Giresun Ticaret Borası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, devletin çok öncelerden aldığı tedbirlerle virüsün millete olası zararlarının minimize edilmesi yönünde çok önemli bir refleks geliştirildiğini belirtti.

Bu güzel gelişmelere rağmen kendilerini çok rahatsız eden durumları da üzülerek izlediklerini aktaran Bölük, şöyle devam etti:

"Türk toplumuna yakışmayacak derecede olan bazı olumsuzluklar karşısında TOBB'un öncülüğünde yereldeki oda ve borsalarımız ile olayın karşısında net bir şekilde duracağımızı ifade etmek istiyoruz. Kimse unutmamalıdır ki yaşanan bu ayıpla Türk milletini, dünya milletleri karşısında kimsenin böyle ucuzca ve küçük düşürmeye hakkı yoktur."


Bölük, bu amaçla, GTB olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini kaydetti.

Trabzon


Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, haksız fiyat artışı yapan kişi ve firmalara gereken cezai yaptırımları uygulamakta tereddüt etmeyeceklerini bildirdi.


Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, böyle zamanlarda fırsatçılık değil, fedakarlık yapmak gerektiğine işaret etti.

İnsan sağlığının söz konusu olduğu dönemlerde alınan tedbirlere destek olmak ve yaşanabilecek olumsuzluklardan bir an önce kurtulabilmek için herkesin üzerine düşenin fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Ergan, şu değerlendirmede bulundu:


"Böyle yapma yerine halkın özellikle de sağlık için ihtiyaç duyduğu maddeler başta olmak üzere ihtiyacı olanları teminine zorluk çıkaracak davranışlardan kaçınılması hem ahlaki hem de yasal bir zorunluluktur. Bu konuda suç işleyenlere karşı yasalardan doğan tüm yetkiler kullanılacaktır. Vatandaşlarımız, böylesine toplumsal bir suçu işleyenleri yetkili makamlara mutlaka bildirsinler. Şunun iyi bilinmesi lazım, fahiş fiyat artışları kesinlikle cezasız kalmayacaktır."


Artvin

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, piyasadaki bazı firmaların ürünlerine yansıttığı fahiş fiyatları eleştirdi.

Kurt, odanın toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını sonrası bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek, ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayetler aldıklarını söyledi.

Sağlık, hijyen ve gıda ürünleri talebinde artış olması üzerine fahiş fiyatlarla satış yapanların tespiti için tüm ülkede olduğu gibi Artvin'de de denetim yapıldığını belirten Kurt, meslek ahlakına, ticaret ve geleneklere uymayan bu tür davranışlara üyelerinin asla tenezzül etmeyeceğini bildiklerini vurguladı.

Kurt, ticari ahlak çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelere teşekkür ederek,

oda olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini kaydetti.

Vatandaşları benzeri durumlar karşısında bilinçli olmaya davet eden Kurt, "Ticaret İl Müdürlüğümüz, belediye zabıta ekipleriyle beraber denetim yapıyor. Vatandaşlarımız, ahlak dışı fahiş fiyatlarla satış yapan işletmelerle karşılaştıklarında ilgili mercilere şikayet etmeliler. Dünyanın savaştığı ve savaşmaya devam ettiği bir sağlık sorununu ticari ahlaksızlıkla haksız kazanca çevirmek kabul edilir bir durum değil." diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Ekonomi
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Ekonomi
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu Ekonomi
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Ekonomi
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Ekonomi
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
Ali Koç, Konyaspor maçı öncesi derbiyi izledi
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
IMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Sadi Konuk Muhterem Nur
Spor Okan Buruk Hikmet Karaman Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Karadeniz'deki ticaret odası ve borsalardan fırsatçılarla mücadele çağrısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 16:37:08. #1.14#