Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor
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Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor

23.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:21

Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, Trabzon'daki balıkçılar ve vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Trabzon'da denize açılan balıkçılar, bol miktarda hamsi avlamaya devam ediyor. "Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan ve bol miktarda palamut avlayan balıkçıların yeni umudu hamsi oldu. Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, havaların soğumaya başlamasıyla palamuttan sonra tezgahlarda yerini aldı.

Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü

HAMSİNİN KİLOSU 10-15 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Palamutta verimli bir sezonu geride bırakan balıkçılar, aynı verimi hamside de almayı temenni ediyor. Karadeniz'de ağlara takılan bol miktarda hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor. Kent merkezinde bulunan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi, şu anda 10-15 lira arasındaki fiyatlarda satışa sunuluyor.

Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü

"HAVALARIN BİRAZ DAHA SOĞUMASIYLA HAMSİ İRİLEŞİR"

Balıkçılık yapan Cem Yazıcı, şu anda yerli hamsinin tezgahlarda yerini aldığını ve kilogramının ortalama 10 liradan satıldığını belirterek, "Palamut sezonu bitti. Verimli bir sezon oldu ve iyi palamut sattık. Şu anda tezgahlarda ince hamsi var. Havaların biraz daha soğuması lazım. O zaman hamsi daha da irileşir. Hamsi derindeydi, havalar soğuyunca su yüzene çıkar, irileşir." dedi.

Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü

"KARADENİZ'İN ELMASI HAMSİDİR"

Balıkçı Mehmet Can Örsaloğlu da satışlardan memnun olduklarını ancak hamsinin biraz daha büyümesini, irileşmesini beklediklerini söyledi. Vatandaşın da hamsi fiyatlarından memnun olduğunu dile getiren Örsaloğlu, "Hamsi çıktı, hayat durdu. Karadeniz'in elması, Türkiye'nin elması hamsidir. Şu anda hamsi bol, memnunuz. İnşallah daha da verimli olur. Havaların soğuması lazım. Hamsi, vitamin bakımından çok önemli bir besin maddesi. Tüm balıklar da hamsiyle besleniyor. Vatandaş da memnun, biz de memnunuz. Şu anda sadece iriliğinden dert yanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki hamsi bolluğu balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

Haber Yorumları (4)
MSTFZMN: dün tekirdağ da 40 tl ye aldım kilosunu
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ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: O ZAMAN BU GÜN GÜNLERDEN RAKI BALIK OLSUN.
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CİHAN TUNCAY: yalan nerede o fiyat dun daha baktım 50 TL 40 TL kilosu satıyorlar balık pazarında
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