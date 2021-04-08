Karacabey'e huzurevi
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Karacabey'e huzurevi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacabey'e huzurevi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz'ı ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz'ı ziyaret etti.

Özkan, ziyarette, Kızılay ile iş birliğini artırmaya yönelik karar aldıklarını belirterek, iş birliği çerçevesinde ilçede hayata geçirilecek huzurevi projesinin de yıl sonuna kadar inşaatına başlanacağını müjdeledi.

Başkan Ali Özkan, Kızılay'ın yerelde ve genelde yürüttüğü çalışmalar hakkında Susmaz'dan çeşitli bilgiler alırken, ilçede gerçekleştirilen sosyal yardımlar hakkında da kendisine bilgiler verdi. Özkan, ilçede sosyal yardım çalışmalarına hız kazandırmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü kurduklarını belirterek, özellikle pandemi döneminde bu müdürlüğün, ilçenin dört bir yanında vatandaşların yardımına koştuğunun altını çizdi.

Özkan yaptığı açıklamada, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müzü kurduktan sonra, bu birimimizi aşevi ve misafirhanenin de olduğu binaya taşıyarak, burayı adeta bir yardım üssü olarak belirledik. Burası gıda, erzak, hasta nakil gibi pek çok alanda vatandaşlarımıza yardımcı olurken, aynı zamanda devletimizin dar gelirli ve düşkün kişilere sağladığı imkanları da müdürlüğümüz aracılığıyla vatandaşlarımıza anlatıyor ve bu desteklerden faydalanması için ilgili yerlerle kendilerinin iletişimini kuruyoruz. ve bu çalışmalarımızda, pek çok kurum ve kuruluşla iş birliğimiz oluyor. Türk Kızılay da köklü geçmişi ve örnek çalışmalarıyla her zaman takdir edilmiştir. Bizler Karacabey Belediyesi olarak, bu zamana dek olduğu gibi bundan sonra da Kızılay ile çalışmalarda her türlü desteği sağlamaya hazırız. Kızılay iş birliğinde hayata geçirmeye hazırlandığımız huzurevi projemiz için de güzel gelişmeler yaşanıyor. İnşallah 2021 yılı sonuna kadar huzurevinin inşaatına başlayarak, ilçemizin artık en önde gelen ihtiyaçlarından biri olan bu projeyi şehrimize kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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