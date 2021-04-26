Karacabey'de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacabey'de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona doğru

Karacabey'de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona doğru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Abdullahpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen vegörünüm itibarıyla Osmanlı mimarisini andıran, model evlerle süslenmiş Osmanlı parkını ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Abdullahpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen vegörünüm itibarıyla Osmanlı mimarisini andıran, model evlerle süslenmiş Osmanlı parkını ziyaret etti. Özkan, İmaret Camii yanında inşa edilen parkınson rötuşlarının yapıldığını belirtirken, semt parklarının önemine vurgu yaptı.

Karacabey'de sürençalışmalar arasında, parklar ve meydan düzenlemeleri de yer alıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ali Özkan, Abdullahpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen ve görünüm itibarıyla Osmanlı mimarisini andıran, model evlerle süslenmiş Osmanlı Parkını ziyaret etti. Başkan Özkan, İmaret Camii yanında inşa edilen parkın son rötuşlarının yapıldığını belirtirken, semt parklarının önemine vurgu yaptı.

Mahalle halkının talebine kulak verildi

Çalışmalarda sona gelinen ve eski adliye lojmanlarının yıkımının ardından bir süre açık otopark olduktan sonra, mahalle halkının talebi doğrultusunda parka çevrilen alanıniçerisinde,spor aletleri ve oyun gruplarının yanı sıra ahşap Osmanlı mimarisini andıran model evlerde dikkat çekiyor. Parkın toplam alanı ise 600 m2.

Parkta vatandaşların talebi doğrultusunda oyun grubu ve sosyal alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Özkan,"Şehir içindeki parklar, özellikle çocuklu aileler için keyifle vakit geçirip sosyalleşebilmeleri açısından önemli alanlar. Bu parklar ile alakalı düzenleme çalışmalarımızı, ailelere en uygun haliyle tamamlayıp halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca bu alanlar,yaşam alanlarını ağaçla buluşturmak için de önemli bir fırsat ve bizde 'yeşil Karacabey' hedefiyle, bölgenin mevcut yeşil örtüsünü korumaya gayret gösterip gerekli yerlerde yenilerini ekliyoruz. Mahalle sakinlerimiz için şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Karacabey'de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona doğru
Karacabey'de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
14 yaşındaki genç, doğuştan sahip olduğu hastalık nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip
14 yaşındaki genç, doğuştan sahip olduğu hastalık nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ezgi Mola Ebru Şallı
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karacabey'de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:01:39. #1.15#

title