Karacabey'de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona doğru

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Abdullahpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen vegörünüm itibarıyla Osmanlı mimarisini andıran, model evlerle süslenmiş Osmanlı parkını ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Abdullahpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen vegörünüm itibarıyla Osmanlı mimarisini andıran, model evlerle süslenmiş Osmanlı parkını ziyaret etti. Özkan, İmaret Camii yanında inşa edilen parkınson rötuşlarının yapıldığını belirtirken, semt parklarının önemine vurgu yaptı.

Karacabey'de sürençalışmalar arasında, parklar ve meydan düzenlemeleri de yer alıyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ali Özkan, Abdullahpaşa Mahallesi'nde hayata geçirilen ve görünüm itibarıyla Osmanlı mimarisini andıran, model evlerle süslenmiş Osmanlı Parkını ziyaret etti. Başkan Özkan, İmaret Camii yanında inşa edilen parkın son rötuşlarının yapıldığını belirtirken, semt parklarının önemine vurgu yaptı.

Mahalle halkının talebine kulak verildi

Çalışmalarda sona gelinen ve eski adliye lojmanlarının yıkımının ardından bir süre açık otopark olduktan sonra, mahalle halkının talebi doğrultusunda parka çevrilen alanıniçerisinde,spor aletleri ve oyun gruplarının yanı sıra ahşap Osmanlı mimarisini andıran model evlerde dikkat çekiyor. Parkın toplam alanı ise 600 m2.

Parkta vatandaşların talebi doğrultusunda oyun grubu ve sosyal alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Özkan,"Şehir içindeki parklar, özellikle çocuklu aileler için keyifle vakit geçirip sosyalleşebilmeleri açısından önemli alanlar. Bu parklar ile alakalı düzenleme çalışmalarımızı, ailelere en uygun haliyle tamamlayıp halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca bu alanlar,yaşam alanlarını ağaçla buluşturmak için de önemli bir fırsat ve bizde 'yeşil Karacabey' hedefiyle, bölgenin mevcut yeşil örtüsünü korumaya gayret gösterip gerekli yerlerde yenilerini ekliyoruz. Mahalle sakinlerimiz için şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı