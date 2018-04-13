Karabük'ün İlk "Geleneksel Tırmanış" Rotasını Açtılar

Karabük Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Oğuz Samih Yaşar ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Ömer Faruk Akçay, Yenice ilçesi Karaağaç köyü masif kireç taşı kayalıklarında Karabük'ün ilk "Geleneksel Tırmanış" rotasını açtı.

İlk kez gerçekleştirilen tırmanışta artçı tırmanışçı olarak yer alan Oğuz Samih Yaşar, "Aperatif" adını verdikleri rotanın aynı civarda birçok tırmanılacak rotanın başlangıcı olacağını söyledi. "Umarız ki bu sportif gelişme Karabük ve tüm dağcılık camiamız için hayırlı olur" diyen Yaşar, Karabük'te böyle bir ilke imza attıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Geleneksel Tırmanış" hakkında da bilgi veren Yaşar, "Geleneksel Tırmanış, tırmanışçının emniyetini kayanın doğal yapısından faydalanarak kendisinin yerleştirdiği teknik malzemeler ile yaptığı tırmanış şeklidir" dedi. - KARABÜK