Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

Karabük'te başlayan kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Karabük'te başlayan kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oluyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Günübirlik kayak yapma imkanı sunan merkez, 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, telesiyej, teleski ve babylift sistemleriyle tatilcilere hizmet veriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kayak merkezinde sis eşliğinde kar yağışının etkili olmaya başladığını belirterek, "Gelecek misafirlerimize yol güzergahında dikkatli olmalarını ve mutlaka kar lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda da kar etkili oluyor.

Güzergahta önlem alan trafik ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu