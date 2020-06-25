Karabük'teki 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina kaldırıldı
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Karabük'teki 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina kaldırıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina sona erdi.

Karabük'teki 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina kaldırıldı
25.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:36

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina sona erdi.

Eflani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Soğucak ve Kutluören köyleri ile 14 mahallede başlatılan karantinanın bittiği belirtildi.

Açıklamada, "2 köy ve 14 mahallede 10 Haziran'da başlatılan karantinanın, pozitif vakaların iyileşmesi ve yeni vaka tespit edilmemesi üzerine kaldırılması kararı alındı. Soğucak ve Kutluören köyleri ile mahallelerinde karantina kaldırıldı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Karabük'te bulunan bir apartman ve Cumayanı köyü ile Safranbolu ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi, Beşgöz Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollarda uygulanan karantina devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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