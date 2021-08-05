Karabük'te sulu tarım alanları Hatipoğlu Barajı'yla genişledi
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Karabük'te sulu tarım alanları Hatipoğlu Barajı'yla genişledi

Karabük'te sulu tarım alanları Hatipoğlu Barajı'yla genişledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Ekonomi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 5 bin dekar sulama şebekesine sahip Hatipoğlu Barajı sayesinde bölgede tarımsal faaliyetler gelişiyor.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 5 bin dekar sulama şebekesine sahip Hatipoğlu Barajı sayesinde bölgede tarımsal faaliyetler gelişiyor.

DSİ, 2014 yılında Hatipoğlu köyü yakınlarında bulunan dere üzerine baraj yapımına başladı.

Yapımı 2017 yılında tamamlanarak su tutmaya başlayan 32,35 metre yüksekliğindeki baraj 2,5 milyon metreküp biriktirme hacimli ve 5 bin dekar sulama şebekesine sahip.

Ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 5 milyon lira katkı sağlanması hedefiyle hizmete alınan Hatipoğlu Barajı, bölgede 1500 dekar alanda sulu tarıma geçilmesini sağladı.

İçine çeşitli balık türleri bırakılan Hatipoğlu Barajı, çevresindeki doğal güzellikleriyle bölgenin önemli bir mesire alanına da dönüştü.

"500 hektarlık bir alan sulanabilecek durumda"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, DSİ'nin bölgede tarımı geliştirme adına önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

Hatipoğlu Barajı'nın da bu yatırımların en önemlilerinden biri olduğunu dile getiren Gürel, "Çok büyük bir gölet. 500 hektarlık bir alan sulanabilecek bir durumda. Alt yapısı hazırlandı, sulama hatları çekildi. Geçen yıl yüzde 20'lerde olan sulu tarım oranı bu yıl yüzde 30'lara ulaştı. Bu her geçen yıl ileriye doğru taşınacak." diye konuştu.

Baraj sayesinde yapılan sulu tarım alanlarından bahseden Gürel, şöyle devam etti:

"Yem bitkileri, mısır, yonca, fasulye, çeltik ve sarımsak gibi ürünler yetiştirilmeye başlandı. Bölgemizdeki tarımın gelişmesi adına çok önemli yatırım olduğunu düşünüyorum. Çok değişik ürünlerin, özelikle sebze çeşitlerinin yetiştirilebileceğini söyleyebilirim. Vatandaşımızın ekonomisinin gelişmesi adında da iyi bir yatırım. Bölgemiz her geçen gün tarıma daha çok yönelmekte. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlarımız şehirlerden geri döndü ve bir kısmı tarımla uğraşmaya başladı. Hatipoğlu Barajı da bunu tetikleyen nedenlerden biri."

Vali Gürel, barajının doluluk oranının da yüzde 100'e ulaştığını sözlerine ekledi.

Karabük'te sulu tarım alanları Hatipoğlu Barajı'yla genişledi
Karabük'te sulu tarım alanları Hatipoğlu Barajı'yla genişledi
Karabük'te sulu tarım alanları Hatipoğlu Barajı'yla genişledi
Karabük'te sulu tarım alanları Hatipoğlu Barajı'yla genişledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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