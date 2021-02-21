Karabük'te karla kaplı köylerde yaşayan 85 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerinde aşılandı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmasına, zorlu kış koşullarına rağmen devam ediliyor.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmasına, zorlu kış koşullarına rağmen devam ediliyor.

Karla kaplı köylerde, hafta sonunda 85 yaş ve üzeri vatandaşlar ile evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalara mobil sağlık ekipleri tarafından evlerinde aşı uygulandı.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, normalleşme takviminin başlamasında önemli bir role sahip olacak aşılama faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Karabük'e 40 bin doza yakın aşı geldiğini ve aşı tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Gürel, "Vatandaşlarımızın tek yapması gereken, kendilerine sıra geldiğinde randevu alarak Aile Sağlığı Merkezlerinde veya hastanelerimizdeki aşı odalarında aşılarını yaptırmalarıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu