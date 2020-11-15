Karabük'te kamyondan düşen odun parçaları ulaşımı aksattı
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Karabük'te kamyondan düşen odun parçaları ulaşımı aksattı

15.11.2020 23:23 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:26
Karabük'te kamyondan düşen odun parçaları ulaşımı aksattı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyondan düşen odun parçaları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyondan düşen odun parçaları ulaşımda aksamalara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Erkan Y. idaresindeki 45 L 2094 plakalı kamyondaki odun parçaları, Kastamonu-Karabük kara yolu Navsaklar köyü yakınlarında yola düştü.

Bu sırada yoldan geçen ve odun parçalarına çarpan 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri ve vatandaşların odun parçalarını yol kenarına almasının ardından bir süre trafiğe kapanan kara yolu açıldı.

Yolu düşen odun parçaları nedeniyle otomobili hasar gören Fazlı A., gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçları fark ettiklerini ama duramadıklarını belirterek, "Ağaçların üzerinden geçe geçe en son durduk. Yol komple ağaçtı. Ağaçları yolun kenarına çektik. Allah korudu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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