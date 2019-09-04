Karabük'te "Eğitim Kurumları Müdürler Kurulu" toplantısı

04.09.2019 11:54

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar, milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlamak, eğitim öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yönetim önerilerinde bulunmak amacıyla yapılan "Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu" toplantısı yapıldı.



Karabük Akşam Sanat Okulu (ASO) ve Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.



Vali Gürel, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Yaz boyunca okulların eksiklerini takip ettiklerini, belirli bir aşamaya geldiğini, güzel bir ortamda eğitim öğretimin devam edeceğini ifade eden Gürel, "Yapılan sınavlarda Karabük'ümüzün ilk 10'a girdiğini görüyoruz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak daha iyiyi hedef almamız ve bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi motive ederek başarıyı daha yükseklere çıkaracağız. Karabük orta gelirli insanların yer aldığı bir şehir olması hasebiyle çocukların eğitimine önem veren velilerin olduğu bir bölge. Çocuklarımızın sadece akademik başarısıyla ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın iyi bir insan ve iyi bir birey olmasını istiyoruz. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmek bizim görevimiz. Aynı zamanda dünyaya da açık, dünyadaki gelişmeleri okuyabilen, yorumlayabilen, hoşgörülü bir insan yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı kendi değerlerimize göre yetiştireceğiz, aynı zamanda da dünyadan kopuk olmayacak. Çocuklarımızın düşünme kabiliyetini, sorgulama kabiliyetlerini arttırmamız gerekiyor" dedi.



"Çocuklarımız en az bir spor dalı ile ilgilenmeli"



Okullardaki sportif alt yapılarla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sportif alt yapısını birlikte planlayacaklarını aktaran Gürel, şöyle konuştu:



"Gönlümüzden her çocuğumuzun bir spor dalı ile ilgilenmesi geçiyor. Bunu hedef olarak ortaya koyacağız ve bu hedefe ulaşmak için de gayret sarf edeceğiz. İlimizdeki tüm okullarımızın okul sporlarına dahil olmasını istiyorum. Bunlar sizlere külfet getirebilir ama çocuklarımız için yapacağımız her şey çok önemli ve değerli. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız arasında imzalanan protokoller ile spor alanlarının ortak kullanımı, beden eğitimi öğretmenlerimiz ile Gençlik ve Spor il Müdürlüğü antrenörlerinin beraber çalışmasıyla ilgili protokoller var. Kurumlarımız spor alt yapımızı beraber kullanıp çocuklarımıza iyi bir gelecek oluşturmamız, sağlıklı bir nesil yetiştirmemiz lazım."



"Okula cep telefonu getirmeyi yasaklamıştık, aynı yasak bu senede devam edecek"



Çağın hastalığı olan teknoloji bağımlılığının farkında olunmadığını vurgulayan Gürel, "Zamanımızın büyük bir çoğunluğu telefonlarımızın başında geçiyor, telefonlar, bilgisayarlar, tabletler bizi esir almış durumda. Çocuklarımızı cep telefonlarından uzak tutmanın ya da onları başka yerlerde nasıl meşgul edebiliriz bu yöntemlere bakmamız gerekiyor. Telefondan, bilgisayardan ve televizyondan çocuklarımızı uzak tutmak için onlara uygun hobiler bulmamız lazım. Okullarımızda çocuklarımız için spor, folklor, edebiyat ve resim gibi alanlara yönlendirmemiz lazım. Hedefimiz her çocuğumuzun en az bir sosyal ya da spor etkinliği ile uğraşması olmalı. Geçen sene karar yayınlamıştık bu senede aynı karar tüm ilçelerimizde ve tüm okullarımızda geçerli. Çocuklarımız okula cep telefonu getirmeyecek, getiriyorsa da sabah ilk dersten önce telefonu teslim edecek ve akşam çıkışa kadar telefonunu okul içinde kullanmayacak. Bu konu çok önemli, çocuk ders esnasında öğretmenini dinlemiyor, telefonuyla ve başka şeylerle meşgul oluyor. Çocuklarımızın başarısının artmasında bunun da çok önemi var. Okullarımız sizler için her ne kadar işyeri de olsa eviniz, hepinizin ikinci yuvası. Evimiz ne ise okullarımızın da temiz, güzel olması, dışarıdan bir veli veya başka bir vatandaşımız geldiğinde itici olmaması, burası nasıl bir okul dememesi gerekiyor. Okullarımız ne kadar temiz olursa çocuklarımız o kadar temiz bir ortamda eğitim görür. Daha sonra ki süreçte çocuklarımız da bir yerlere geldiğinde onlarda bulundukları ortamı temiz tutmaya özen gösterirler" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA