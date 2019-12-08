Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karabük'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Karabük'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Z.B. (56) idaresindeki 78 BP 591 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 63 ile 100 Sokak kesişiminde, A.E'nin (47) kullandığı 78 AP 815 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü A.E, 112 Acil Sağlık ekibince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.