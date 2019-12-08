Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.12.2019 02:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 02:30
Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Z.B. (56) idaresindeki 78 BP 591 plakalı otomobil, 63 ile 100 Sokak kesişiminde, A.E'nin (47) kullandığı 78 AP 815 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü A.E, 112 Acil Sağlık ekibince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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