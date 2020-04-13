Karabük'e 25 milyon 735 bin 689 TL ödenek ayrıldı
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AK Parti, Karabük, Güncel

Karabük'e 25 milyon 735 bin 689 TL ödenek ayrıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük'ün 2020 yılı KÖYDES ödeneğinin 25 milyon 735 bin 689 TL olduğunu açıkladı.

13.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:26
Karabük'e 25 milyon 735 bin 689 TL ödenek ayrıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük'ün 2020 yılı KÖYDES ödeneğinin 25 milyon 735 bin 689 TL olduğunu açıkladı.

Başkan Altınöz, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Karabük'e 25 milyon 735 milyon 689 TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını bildirdi. 2005 yılından bu yana proje kapsamında Karabük'e 196 milyon 500 bin TL KÖYDES ödeneğinin yapıldığını ifade eden Altınöz, "2020 yılı KÖYDES ödeneklerinin il ve ilçelerine göre dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez İlçeye 4 milyon 673 bin 050 TL, Eflani İlçesine 4 milyon 789 bin 614 TL, Eskipazar İlçesine 3 milyon 652 bin 718 TL, Ovacık İlçesine 3 milyon 422 bin 880 TL, Safranbolu İlçesine 5 milyon 368 bin 850 TL, Yenice İlçesine 3 milyon 828 bin 577 TL, ödenek tahsis edildi" dedi.

KÖYDES projesi ile köylerde alt yapı, yol ve içme suyu çalışmalarını başarı ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Altınöz, "Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat sürebilmelerinin yolunu açtıklarını, 2020 yılında ayrılan kaynakla da çalışmalara devam edilecek. Karabük'e hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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