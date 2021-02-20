Kara yolunda yaralı halde bulunan kurt, tedavi için Kars'a sevk edildi
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Kara yolunda yaralı halde bulunan kurt, tedavi için Kars'a sevk edildi

20.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:44
Kara yolunda yaralı halde bulunan kurt, tedavi için Kars'a sevk edildi

BİNGÖLün Genç ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan ve bir aracın çarptığı tahmin edilen kurt, ayakları ile kaburgasında kırık tespit edilmesi üzerine Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 'ne gönderildi.

BİNGÖLün Genç ilçesinde kara yolunda yaralı halde bulunan ve bir aracın çarptığı tahmin edilen kurt, ayakları ile kaburgasında kırık tespit edilmesi üzerine Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 'ne gönderildi.

Genç ilçesinde, 17 Şubat günü, kara yolunda yaralı kurdu görenler, Genç İçin Bir Saat Derneği üyesi Aydın Tutkal'a bilgi verdi. Kurdun yanına giden Tutkal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarmayı aradı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alırken  yaralı kurt DKMP ekiplerince Bingöl Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Ayakları ile kaburgasında kırık olduğu tespit edilen kurt, ileri tetkik ve tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 'ne gönderildi. 

 


Kara yolunda yaralı halde bulunan kurt, tedavi için Kars'a sevk edildi
Kara yolunda yaralı halde bulunan kurt, tedavi için Kars'a sevk edildi
Kara yolunda yaralı halde bulunan kurt, tedavi için Kars'a sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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