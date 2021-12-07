KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Gölbaşı ayrımı - İncek yolunun 0-1. kilometresinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tünelinin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde yapılacak olan elektrik sistemi bakım-onarım çalışması nedeniyle yol 8 Aralık'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım ise servis yolundan gerçekleşiyor.

Yalova-Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa (çukur veya hendek kazılırken yan yana çakılan duvar) duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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