GAZİANTEP (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun 3-6. kilometrelerindeki Misis-Yılankale kavşakları Baklalı mevkisinde kavşak ve yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yol çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometrelerinde Taşucu-Ovacık kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105 ve 110-115. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Ardeşen-Rize yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Son Dakika Haberleri

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