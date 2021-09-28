ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Belevi Viyadüğü 1-2. kilometrelerinde derz onarım ve yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple otoyolun Aydın istikameti bugünden itibaren 3 gün trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşakları 2-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bundan dolayı otoyolun İzmir-İstanbul istikametlerinde çalışma programına göre şerit kapatmalar yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Mekece-Bozüyük istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 54-57. kilometrelerinde (Karadağ-Toptepe kavşakları) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 51-52. kilometrelerindeki (Kapıkaya Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları dolayısıyla Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa Doğu-Yenişehir kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kestel Doğu Kavşağı bağlantı yolu İzmir istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım D200 Devlet yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.