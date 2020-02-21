Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere-Eski Foça Kavşağı arasında yol yapım çalışması nedeniyle yarın saat 23.59'a kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım İzmir-Çanakkale yolu üzerinden gerçekleştirilecek.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey Kavşağı 1. kilometresinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur Kavşağı 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden devam ediyor.
Marmaris-Ortaca yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.
Emirdağ-Bolvadin yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Antalya-Alanya yolunun 19. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerinde köprülerde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerinde tünellerde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Kuşadası-Söke yolunun 4-15. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.