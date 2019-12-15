Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım, tek şeritten kontrollü veriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı Kavşağı 13. kilometresindeki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-21, Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.
Karapınar-Ereğli yolunun 33-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerindeki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-28. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.