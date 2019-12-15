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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

15.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:02
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım, tek şeritten kontrollü veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Saruhanlı Kavşağı 13. kilometresindeki üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-21, Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

Karapınar-Ereğli yolunun 33-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometrelerindeki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 26-28. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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