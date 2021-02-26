"Kara elmas"ın satışından 2021'in ilk ayında 28 milyon 111 bin lira gelir sağlandı
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"Kara elmas"ın satışından 2021'in ilk ayında 28 milyon 111 bin lira gelir sağlandı

26.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:41

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak ayında 61 bin 800 ton kömür satarak 28 milyon 111 bin lira gelir elde etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak ayında 61 bin 800 ton kömür satarak 28 milyon 111 bin lira gelir elde etti.

Türkiye'nin önemli kömür üretim merkezlerinden Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen ve "kara elmas" olarak nitelendirilen taş kömürü, demir çelik fabrikalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart 2020'de durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran'da normalleşme dönemine girilmesiyle faaliyet yeniden başladı.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürüyle kurum, ocak ayında 61 bin 800 ton kömür satarak 28 milyon 111 bin lira gelir elde etti.

"Satış grafiğinin artacağına inanıyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, madencilerin işlerini en iyi şekilde yaparak "kara elmas"ı gün ışığına çıkarmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Taş kömürünün ülke için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yeşil, "Taş kömürü dünya sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağı ve biz madenciler olarak çok uzun yıllardır mesleğimizi gururla sürdürüyoruz. Hedefimiz, yerin altındaki servetimiz olan kömürün üretimini artırarak ülke ekonomisine kazandırmak. Ülkemizin geleceği için üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeşil, Zonguldak'taki taş kömürünün başka yerde bulunmadığını dile getirerek, "Kömür, bölgede bulunan demir-çelik fabrikalarının yanı sıra termik santrallere de ham madde kaynağı oluşturuyor. Kömürümüz çok kıymetli, bizler de bunun bilinciyle üretimde bulunuyoruz. Salgın ve diğer etkenlere rağmen işçi kardeşlerimiz kömürü çıkarmak için mücadele verdiler. Satış grafiğinin artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, madencilerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler alınarak üretimlerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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