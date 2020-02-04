Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kar yağışının etkili olduğu köyler Vatandaşların kar temizlemesi Çatılarda oluşan buz sarkıtları Iğdır Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışının etkili olduğu köyler
Vatandaşların kar temizlemesi
Çatılarda oluşan buz sarkıtları
Iğdır
Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kentteki bazı vatandaşlar evlerine ulaşmak için kar küreyip yol açtı, bazıları da su şebekelerinin donması yüzünden çeşmelerden evlerine su taşıdı.