Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kar yağışının etkili olduğu köyler Vatandaşların kar temizlemesi Çatılarda oluşan buz sarkıtları Iğdır Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

04.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:13
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kar yağışının etkili olduğu köyler

Vatandaşların kar temizlemesi

Çatılarda oluşan buz sarkıtları


Iğdır

Iğdır kent merkezi ve ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kentteki bazı vatandaşlar evlerine ulaşmak için kar küreyip yol açtı, bazıları da su şebekelerinin donması yüzünden çeşmelerden evlerine su taşıdı.

Kaynak: AA

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: Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
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