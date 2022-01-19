Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından şehir merkezi ile ilçeler beyaz büründü.

Yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar kent merkezinde güçlükle ilerledi.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için kent genelinde önlem alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitime kar engeli

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Akyazı, Hendek ve Pamukova ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

Akyazı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bütün okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Hendek'te sabah saatlerinde belediye hoparlöründen yapılan ilanda okulların tatil edildiği bilgisi vatandaşlara aktarıldı.

Pamukova Kaymakamlığı da ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.