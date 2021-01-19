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Kar yağışı

19.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:52

Tarihi Karakuş Tümülüsü'nde fotoğraf çeken vatandaşlar İnsanların kar topu oynaması ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar yağışından dolayı köy yolu kapanırken, karın özlemini çekenler tarihi Karakuş Tümülüsünde ailece kar topu oynayarak bolca fotoğraf çektiler.

Tarihi Karakuş Tümülüsü'nde fotoğraf çeken vatandaşlar

İnsanların kar topu oynaması ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar yağışından dolayı köy yolu kapanırken, karın özlemini çekenler tarihi Karakuş Tümülüsünde ailece kar topu oynayarak bolca fotoğraf çektiler.

Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı
Kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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