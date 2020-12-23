Kar uyarısı yapılan Iğdır beyaz gelinliğini giydi
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Kar uyarısı yapılan Iğdır beyaz gelinliğini giydi

23.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:07
Kar uyarısı yapılan Iğdır beyaz gelinliğini giydi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Iğdır için yaptığı kar uyarısı sonrası gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Iğdır için yaptığı kar uyarısı sonrası gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğunun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır'da kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan kar yağışı ile birlikte şehir beyaza büründü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehrin simgesi olan leyleklerin heykelleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrası sürücüler ise yolda sıkıntılar yaşadı.

Iğdır'da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, köylerde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetre olarak ölçüldü. - IĞDIR

Kar uyarısı yapılan Iğdır beyaz gelinliğini giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:10:18. #1.14#
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