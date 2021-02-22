İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

22.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:11
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı azaldı

Sanayide kapasite kullanım oranı Şubat ayında, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Sanayide kapasite kullanım oranı Şubat ayında, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 Şubat ayı İmalat sanayi genelinde Kapasite Kullanım Oranı'nı (KKO) açıkladı. Buna göre KKO, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 758 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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