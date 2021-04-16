Kapağı açılan kamyondan düşen suntalardan son anda kurtuldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kapağı açılan kamyondan düşen suntalardan son anda kurtuldular

Kapağı açılan kamyondan düşen suntalardan son anda kurtuldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ANKARA (İHA) – Ankara'da 2 kişi, kamyondan yola düşen suntalardan son anda kurtuldu.

ANKARA (İHA) – Ankara'da 2 kişi, kamyondan yola düşen suntalardan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde sunta dolu kamyon deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılması ile araçta yüklü suntalar yola döküldü. Bu sırada olay yerinde olan 2 kişi, üzerlerine doğru düşen suntalardan son anda kurtuldu. Olay yol kenarında bulunan bir mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kapağı açılan kamyondan düşen suntalardan son anda kurtuldular
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:39:13. #1.16#

title