Kapağı açılan kamyondan düşen suntalardan son anda kurtuldular

ANKARA (İHA) – Ankara'da 2 kişi, kamyondan yola düşen suntalardan son anda kurtuldu.

ANKARA (İHA) – Ankara'da 2 kişi, kamyondan yola düşen suntalardan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler bölgesinde sunta dolu kamyon deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılması ile araçta yüklü suntalar yola döküldü. Bu sırada olay yerinde olan 2 kişi, üzerlerine doğru düşen suntalardan son anda kurtuldu. Olay yol kenarında bulunan bir mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı