Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
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Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

29.10.2020 08:22 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:30

Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 97.

Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla çok sayıda balon bu sabahki uçuşlarında sepetlerine Türk Bayrağı astı.

Peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balonları, güneşin ilk ışıklarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine Türk Bayrağı asarak havalandı. Türk Bayrakları peribacaları arasında dalgalanırken onlarca balonun Kapadokya semalarındaki görüntüsü eşsiz bir manzara oluşturdu.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yerli ve yabancı turistler ile gökyüzünde Türk bayrakları ile kutluyoruz dedi. Aydoğan, " "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tüm balonlarımızda Türk bayraklarımızı asarak coşkulu bir şekilde Kapadokya'da yaklaşık 80 balon ile kutluyoruz. 29 Ekim olması nedeniyle hem yerli turistler hem yabancı turistlerin bölgemize yoğun bir ilgisi var. Bu pandemi sürecinde şuan en yüksek balonun uçtuğu günü yaşıyoruz. Bunu da bayraklarımızı asarak yine kutlamaktayız" diye konuştu.

Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı
Kapadokya'da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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