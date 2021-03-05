Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ameliyatla alındı
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Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ameliyatla alındı

05.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:17
Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ameliyatla alındı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki 40 santimetrelik tümör, ameliyatla alındı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki 40 santimetrelik tümör, ameliyatla alındı. Bir aylık tedaviyle sağlığına kavuşan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

Cankurtaran Mahallesi'nde bulunup, vatandaşlar tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kangal cinsi sokak köpeğinin karnında 40 santimetre tümör olduğu belirlendi. Veteriner hekimler tarafından ameliyata alınan köpeğin karnındaki tümör, başarıyla alındı. Bir ay süren tedavisi tamamlanan köpeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.  

'KÖPEĞİMİZ SAHİPLENİLMEYİ BEKLİYOR'Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Hasan Kılınç, köpeğin merkeze getirildiğinde riskli durumda olduğunu anlatarak, "Önce tedavisine başladık, bu süreçte 40 santimetrelik tümörünü almak için hazırlık yaptık. Operasyonu başarı ile gerçekleştirdik. Patolojik sonuçlarına göre tümörün iyi huylu olduğu saptandı. Bir ay tedavi gördü. Şu an gayet sağlıklı durumda, merkezimizdeki diğer can dostlarımız gibi köpeğimiz de sahiplenilmeyi bekliyor" dedi.

- Denizli
Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ameliyatla alındı
Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ameliyatla alındı
Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ameliyatla alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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