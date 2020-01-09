Kandıra'da baraj doldu, kapaklar açıldı

09.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:43

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Namazgah Barajı'nda göletin suyla dolması üzerine kapaklar açılarak, su tahliyesine başlandı.

Kandıra Çakırcaali Mahallesi'nde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda önceki gün su seviyesi yüzde 90 seviyesine ulaştı. Baraj havzasının dolması üzerine, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası yoğun yağışa karşı önlem alındı. Baraj kapakları dün açılarak, su tahliyesine başlandı. Tahliye ile barajdaki su seviyesi bugün 17 milyon 380 bin metreküple yüzde 77 oranına düştü.

Kaynak: DHA

- Kandırakocaeli