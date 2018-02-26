Kanal İstanbul, İstanbul'a Gelecek Turist Sayısını 50 Milyona Çıkaracak

Turizmciler, Türkiye'nin en çılgın projesi olan Kanal İstanbul'a gözünü dikti. Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahatlatacağını hatırlatan turizmciler, Boğaz'daki risklerin kalkmasının yanı sıra turizm amaçlı yat ve teknelerin Boğaz'da daha rahat hareket edebileceğini ifade etti. Projenin İstanbul için yeni bir cazibe merkezi oluşturacağını aktaran sektör oyuncuları, "Kanal İstanbul'a yapılacak olan kongre merkezleri, konferans salonları, marinalar, oteller ve Anadolu Selçuklu motifleriyle yapılması kararlaştırılan yeni şehir silueti turistin ilgisini cezbedecek. Proje tamamlandıktan sonra İstanbul tanıtımlarımıza Boğaz'ın yanı sıra kanalı da ekleyeceğiz" dedi.

KURVAZİYER TURİZMİ ŞAHLANACAK

Projenin üç ayağı olması gerektiğini anlatan turizmciler, "İstanbul'un en büyük eksikliklerinden biri kurvaziyer limanı. Karaköy'e yapılan Galataport bu eksikliği bir miktar azaltacak olsa da yeterli değil. Yenikapı'da yapımı planlanan kurvaziyer limanı için bir an önce çalışma başlatılmalı. Biz İstanbul Yeni Havalimanı, Yenikapı Kurvaziyer Limanı ve Kanal İstanbul projesinin birbirine entegre olması gerektiğini düşüyoruz. Bunlar entegre çalışırsa kurvaziyer gemileri Karadeniz'e gider. Hem Marmara hem Karadeniz kurvaziyer turizmi şahlanır" diye konuştu.

KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇER

Kanal İstanbul projesinin turizm sektöründe büyük heyecan yarattığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, projenin hayata geçmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nın turizm için daha aktif kullanılabileceğini kaydetti. Gürcün, "Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle birlikte büyük tankerler Boğaz'ı kullanamayacak. Bu hem trafiği azaltacak hem de görüntü kirliliğini önleyecek. Bunun yanı sıra yat ve tekne turları da artacak" dedi. Projeyle birlikte kurvaziyer gemilerinin de daha rahat yanaşacağını anlatan Gürcün, "Kurvaziyer turizmindeki artış İstanbul'un turizm gelirine de ciddi katkı sağlar. Çünkü bu gruptaki turist profili normal bir turiste oranla en az 3 kat daha fazla harcama yapıyor" şeklinde konuştu.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA

"Türkiye'nin Çılgın Projesi Kanal İstanbul'un açılmasıyla birlikte İstanbul için birçok şey yeniden yazılacak" diyen DETUR CEO'su Firuz Bağlıkaya da, projenin hayata geçmesiyle dünyanın gözünün buraya çevrileceğini belirtti. Bağlıkaya, "Projenin 5 yılda ekonomimize sağlayacağı 100 milyar dolarlık gelir ve 1.5 milyon yeni istihdamıyla birlikte başta İstanbul tanıtımına dolayısıyla ülke tanıtımımıza reklamla elde edemeyeceğimiz çok büyük katkıları olacak" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ SAYISI 50 MİLYONA ÇIKAR

İstanbul'un 25 milyon turist ağırlama kapasitesine sahip olduğunu, 2017'de 11 milyon yabancı misafir ağırladığını anlatan Bağlıkaya, "Kanal İstanbul'un devreye girmesinin ardından 5 yıllık bir dönemde İstanbul'un 50 milyon turist rakamına ulaşacağını ve Avrupa'nın açık ara en çok ziyaret edilen şehri olacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Kanal İstanbul'un bu yıl açılacak olan Yeni Havalimanı'na yakınlığına da dikkat çeken Bağlıkaya, bu yönüyle yatırımcıların ilgi odağı olacağını vurguladı. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Projenin içinde yer alan yat limanları, spor ve kültür alanları, alışveriş ve fuar merkezleriyle birlikte yüksek gelir düzeyine sahip yabancılar için de çekim merkezi olacağı için kişi başı turizm gelirlerinin artması yönünde çok büyük katkısı olacak. İstanbul turizmi bu proje ile birlikte yepyeni bir boyut kazanarak dünya turizminin yıldızı olacak."

GELİRİMİZ KATLANACAK

Tur Operatörleri Sözcüsü Cem Polatoğlu, Kanal İstanbul'un güvenlik açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Kendisinin de İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi mezunu olduğunu anlatan Polatoğlu, "Dünyada yeni yapılan gemilerin hacmi her geçen gün büyüyor. Bu gemiler rahat manevra yapacak alan bulamadıklarında dümenleri kilitleniyor. Bu da tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bu büyük gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi artık gerçekten büyük bir risk halini alıyor. Turizme sağlayacğı katkıların yanı sıra güvenlik açısından büyük önem teşkil ediyor" dedi. Projenin ekonomik açıdan katkısına da dikkat çeken Polatoğlu, "Mısır Süveyş Kanalı'ndan yılda 24 milyar dolar kazanıyorsa bizim buradan elde edeceğimiz gelir bunun en az iki katı olur. Bunun yarısını dahi elde etsek milli gelirimiz inanılmaz artar" diye konuştu.

KARADENİZ ALTERNATİFİ

Yenikapı'da kurvaziyer limanının kurulması yönünde çalışma olduğunu hatırlatan Cem Polatoğlu, bunun Kanal İstanbul ve Yeni Havalimanı ile entegre olması gerektiğini belirtti. Halihazırda 6 bin 500 kişilik kurvaziyer gemilerinin İstanbul'a gelemediğini anlatan Polatoğlu, "Yenikapı liman projesi ve Kanal İstanbul tamamlandığında Yenikapı'ya gelen büyük kurvaziyer gemileri Kanal İstanbul'dan geçerek Karadeniz'e açılır. Karadeniz'den bir yuvarlak çizerek geri döner" ifadelerini kullandı. Büyük kurvaziyer firmalarının kendilerine yeni destinasyonlar aradığını anlatan Polatoğlu, şöyle devam etti: "Karadeniz onların ilgi odağı ancak hem liman olmaması hem de boğazdan geçişte yaşanabilecek güçlük nedeniyle o destinasyona gidemiyorlar. Bu nedenle dünyanın önce gelen kurvaziyer firmalarının da gözü bu projede. Projenin hayata geçmesiyle kurvaziyer firmaları da rotalarını Karadeniz'e çevirecek."

HAT 45 KM OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de 'Çılgın Proje' adıyla tanıttığı Kanal İstanbul'un güzergahını, geçen ay Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı. Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi'nin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne bağlantısı olarak tespit edildiğini duyuran Bakan Arslan, güzergahın da yaklaşık 45 kilometre olacağını kaydetti.