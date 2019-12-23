: Son dakika: Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'ye, Erdoğan'dan yanıt: İktidara gelemeyeceksiniz

23.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:37

CHP'nin karşı çıktığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partisine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Kanal İstanbul'da ilgili 'Yapamazsınız' diyorlar, 'Yaptırmayız' diyorlar. Müteahhitlere tehdit savuruyorlar, 'İhalelere katılırsanız biz iktidara geliyoruz, geldiğimizde bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz.' Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu ülkede millet sizi iktidara getirmez. Dikili bir ağacınız yok" dedi.

Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır. Oryantalist bakış açısının ürünüdür.

Müslüman alimleri yok saymak kasıtlı değilse, cehaletle izah edilebilir. Medeniyet tarihini İlam medeniyetini görmezden gelerek yazmak mümkün değildir. Büyük atılımlar gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz.

"TÜRKİYE KENDİSİNE ÇİZİLEN HUDUTLARI AŞMIŞTIR"

Ülkemizin Fuat Sezgin Hoca'yı geç fark etmiş olması büyük kaybımızdır. İlk düğme yanlış iliklenince başlangıç noktası hatalı olunca doğru noktalara ulaşılamıyordu. Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorladılar. Üniversiteler yıllarca asıl işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafetiyle uğraştığı için ilimde ilerleyemiyordu. Türkiye geçtiğimiz 17 yılda bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalamış, kendisine çizilen hudutları aşıp geçmiştir.

"KÜTÜPHANELER İSLAMİ BİLİMLERDE BİNLERCE ALİM YETİŞTİRDİ"

Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve daha sonra batıya ulaştıran bizim ecdadımızdır. Esasen Avrupalı bilim adamları bilir ki kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinin çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler vardı. Kütüphaneler İslami bilimlerde binlerce alim yetiştirdi.

Bilimi dünü ve bütünüyle batıya hazletmek ve Müslüman alimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir. Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir.

50 MİLYON YOLCU

Nisan ayında hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda bugün 50 milyon yolcuya ulaşıldı. Biraz önce ABD'ye uğurlama töreni yaptık. Savunma sanayiimizi güçlü kılacak 700'ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İHA teknolojisinde dünyasından 4 ülkesinden biriyiz. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme çabası içindeyiz. Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.

BUNLARA SORSAN...

Yalılara çarpan tankerleri görmüyor musunuz? Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırdı? Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya Tüneli de olmazdı, Osmangazi de olmazdı. 3.5 saatte senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz ya.

CHP'Lİ VEKİL NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul projesinin bir felaket olduğunu belirterek projenin yapımı için alınan kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini açıklamıştı.

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