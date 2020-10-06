Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar

İHA ve SİHA'ların kameralarını aldığımız Kanada'dan Türkiye'ye yönelik skandal bir hamle geldi. Kanada, askeri teçhizatların Türkiye'ye ihracatını askıya aldı. Peki bu karar Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte karara ilişkin tüm detaylar.

Haberler.com/ Mesut ŞAHİN - Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar Suriye ve Libya'nın ardından şimdi de Dağlık Karabağ'da destan yazıyor. Azerbaycan Türkiye'nin de desteğini arkasına alarak İHA ve SİHA'larla Ermenistan'a ağır kayıplar veriyor. Sahada etkisini gösteremeyen Ermenistan, verdiği ağır kayıplar sonrası lobi çalışmalarına başladı. Daha önce Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada, şimdi de Azerbaycan'ın Karabağ'da kullandığı Türk İHA ve SİHA'lar nedeniyle Ermeni lobisinin etkisiyle Türkiye'ye yönelik bazı asgari teçhizatların ihracatını askıya aldı.

"TÜRKİYE'YE İHRACAT İZİNLERİNİ ASKIYA ALDIK"

Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, ihracat izinlerini askıya aldığını belirterek, "Kanada'nın güçlü ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışmalar nedeniyle, durumu daha ayrıntılı değerlendirmek için zaman tanımak amacıyla Türkiye'ye yönelik ihracat izinlerini askıya aldık." dedi.

"ÇİFTE STANDARTTIR"

Dışişleri Bakanlığı karara ilişkin sert bir açıklama yaparak, "Kanada'nın bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç iznini askıya alması çifte standarttır. Kanada'dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir" ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE KANADA'DAN İHA VE SİHA'LAR İÇİN KAMERA ALIYOR

Peki Kanada'nın aldığı karar hangi askeri teçhizatları kapsıyor ve Türk Savunma Sanayini nasıl etkiler?

Türkiye, Bayraktar TB2 ve ANKA'da Kanadalı L3Harris Technologies çatı şirketine bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Wescam Inc.'in ürettiği Wescam MX-15D kameraları kullanıyor. 19,5 kilogram ağırlığındaki bu kamera full HD video aktarımı yaparken, ABD, Fransa, Kanada, İspanya gibi birçok ülkede de kullanılıyor.

KARARIN TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK BİR ETKİSİ OLMAYACAK

Ancak alınan kararın Türkiye'yi çok da fazla etkileyeceği düşünülmüyor. Çünkü söz konusu kameralar kolay arıza yapan bir ürün olmadığı ve Türkiye'nin bu gibi durumlara karşı stok yapması İHA ve SİHA teknolojimize çok da bir etkisi olmayacak. Daha önce Barış Pınarı Harekatı döneminde Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada, harekat sonrası tekrar satışa başlamıştı. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar durunca kameralarında satışına tekrar izin vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI ORTADAN KALDIRACAK

Her ihtimali düşünen Türkiye ise kendi göbeğini kesebilmek için çalışmalara devam ediyor. Savunmada dışa bağımlılığa azaltmak için büyük hamleler yapan Türkiye, kendi kameralarını üretmek için yoğun mesai harcıyor. ASELSAN'ın geliştirdiği Cats HD gece/gündüz kamerası çalışmaların tamamlanmasıyla Türk hava araçlarının dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak.

Kaynak: Haberler.com / Mesut Şahin