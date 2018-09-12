Samsun'un Havza ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahtiyar Südütemiz idaresindeki 60 KL 878 plakalı kamyonet, Mesut Kuru Caddesi'nde Halil İbrahim Akyüz'ün (13) kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan Akyüz, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Akyüz, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Sürücü Südütemiz, gözaltına alındı.