Kamu ve özel şirketlerin iş birliği artırılacak

Kamu ve özel şirketlerin iş birliğini artırmak amacıyla MÜSİAD bünyesinde kurulan Birleşme ve Devralmalar Komitesi, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ardından Konya'da da toplantı düzenledi.

Kamu ve özel şirketlerin iş birliğini artırmak amacıyla MÜSİAD bünyesinde kurulan Birleşme ve Devralmalar Komitesi, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ardından Konya'da da toplantı düzenledi.

MÜSİAD Birleşme ve Devralmalar Komitesi, MÜSİAD Konya Şubesi'nde toplantı düzenledi. Aynı zamanda hibrit olarak gerçekleştirilen panelde Malezya, Avrupa, İstanbul, Bursa ve Konyalı iş adamları bir araya geldi. Toplantıda şirketlerin birleşme ve devralma konusunda yapması gerekenler masaya yatırıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, "Dünya ticaretinde daha fazla rekabetçi, daha fazla güçlü olmamız kaçınılmaz bir gerçektir. Bunun için güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Global firmaların ve kendisini ispatlayan firmaların birleştiği bir zamanda bizim de onlarla rekabet edebilmemiz için güçlerimizi ve sermayemizi birleştirmemiz gerekmektedir. Ancak bunları sağlayarak büyüyebilir ve rekabet edebilir duruma geliriz. Ayrılırsak, bölünürsek hepimiz yok olmaya mahkumuz, şirketlerimizi uzun vadede ayakta tutmak için güç birliği yapmalıyız" dedi.

MÜSİAD Birleşmeler ve Devralmalar Komite Başkanı Tevfik Dönmez ise, "Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve kamu özel sektör işbirliğinin artırılması amacıyla MÜSİAD tarafından kurulan Birleştirme ve Devralmalar Komitesi'ni ülkemize ve milletimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birleşme ve Devralmalar Komitesi, aynı zamanda Türk firmalarının ve Türk markalarının dünya pazarından daha fazla pay almalarını sağlamak amacıyla kuruldu. Komitemiz, başta üyelerimize ve MÜSİAD dışındaki kuruluşlarımıza da mentorluk ve danışmanlık hizmeti veriyor. Dünyanın birçok noktasında network ağı olan MÜSİAD'ımızın gücünü birleşme ve devralmalarda da kullanmak istiyoruz. Komitemiz aracılığıyla birleşme ve devralmalar konusunda korkulmaması gerektiğini ve çok kolay olduğunu şirketlerimize anlatıyoruz. Alanında en iyilerini komitemize kazandırarak bu çalışmayı sürdüreceğiz. Şirketlerimizde bir fikir uyandırmaya ve adeta bir kurtuluş reçetesini yazıyoruz. Derdimiz tamamen birleşmeye vesile olmaktır. Bir yıldır faaliyette olan komitemiz ilklerin komitesidir. MÜSİAD Pandemi Hastanesi Projesi şu anda MÜSİAD'ın tazelenme döneminde dokuz projesi arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Komite Başkan Yardımcısı Mehmet Üçüncüoğlu moderatörlüğünde düzenlenen panele geçildi. Panelde Komite Başkanı Tevfik Dönmez, Komite Finans Danışmanı Yunus Kaya, yürütme kurulu üyesi Harun Kaynak ve Konya Sanayi Odası Başkan Vekili Veli Tekelioğlu şirketlerin birleşme ve devralma konusunda yapılması gerekenleri anlattı. Dönmez, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kağnıcı'ya günün anısına hediye takdim etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı