Kamu Denetçiliği Kurumuna 2018'in İlk 6 Ayında 8 Bin 584 Başvuru

Gelen şikayetler üzerine idarelere tavsiye kararları gönderen Kamu Denetçiliği Kurumuna 2018'in ilk 6 ayında 8 bin 584 şikayet başvurusu yapıldı.

Vatandaşın bir nevi ücretsiz avukatlığını yapan KDK, etkin bir şikayet mekanizmasıyla idarelerin hukuka ve hakkaniyete aykırı uygulamalarına karşı bireyi korumak ve kamu hizmetlerinin insan hakları ile iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla vatandaşın idare ile yaşadıkları sorunları uzlaşı, dostane çözüm ve arabuluculukla çözüyor. Kuruma yılın ilk 6 ayında 8 bin 584 şikayet başvurusu yapıldı.

2018 yılının ilk 6 ayında 10 bin 94 adet dosya sonuçlandırıldı. Sonuçlandırılan dosya sayısı önceki yıllarla kıyaslandığında, 2017 yılının aynı dönemine göre 2 kat, 2016 yılının tamamına göre ise 2 katın üzerinde bir artış gösterdi.

Vatandaşlardan farklı konularda şikayet alan kurum memurlarının maaşlarından 4/1 oranında yapılan icra kesintisinin 3/1'şeklinde yeniden yapılandırılması, KPSS sınavlarında sınava girdiği okullarda klimanın olmaması ayrıca sıraların küçük olması, kanunda belirtilmesine rağmen soyadının değiştirilmemesi, kütüphanelerde görevli kişilerin kurallara riayet etmemeleri, doktora dil puanının 70'ten 50'ye düşürülmesi ve bedelli askerlik gibi çeşitli konularda başvuru alan Kamu Denetçiliği Kurumu her başvuruyu özenle inceleyerek karara bağladı.

Kurumun tavsiye kararlarına uyma oranında yıllara göre artış devam ediyor. 2013 yılında yüzde 20, 2016 yılında yüzde 42 olan uyma oranı, 2017 yılında yüzde 65'e yükseldi. 2018 yılının ilk 6 ayı itibariyle ise bu oran yüzde 67'ye yaklaştı.

KDK tarafından verilen birtakım tavsiye kararları;

Vatandaşın indirimli ulaşım kartını başkasının kullanması gerekçesiyle 1 yıl indirimli kart kullanamaması cezasının ve verilen idari para cezasının kaldırılması yönünde tavsiye kararında bulunuldu. Ayrıca Bursa'da, diş ağrısı nedeniyle ilindeki üç farklı sağlık kuruluşunda gerektiği gibi sağlık hizmeti alamadığı iddiasıyla KDK'ya başvuran vatandaşın şikayeti üzerine KDK, Sağlık Bakanlığına tavsiye verdi. PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan sözleşmeli statüdeki personelin, görevde yükselme sınavı sonucunda atanmasında, statü değişikliğini zorunlu kılan düzenlemenin kaldırılması hususunda PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulunuldu. - ANKARA